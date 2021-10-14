CHP'li Sarıbal, TMO'nun ithalatı teşvik eden bir kurum haline geldiğini savundu - Haberler
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CHP'li Sarıbal, TMO'nun ithalatı teşvik eden bir kurum haline geldiğini savundu

AA / Ahmet Alp Özden - Haberler | Politika
CHP'li Sarıbal, TMO'nun ithalatı teşvik eden bir kurum haline geldiğini savundu

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) çiftçinin ürününü değerlendiren değil, ithalatı teşvik eden bir kurum haline geldiğini öne sürdü.

BURSA (AA) - CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) çiftçinin ürününü değerlendiren değil, ithalatı teşvik eden bir kurum haline geldiğini öne sürdü.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, iktidarın yanlış politikaları nedeniyle Türkiye'de gıda güvenliğinin tehlike altında olduğunu savundu. AK Parti'nin, arz açığı olan ürünleri ithalatla ülkeye getirme çabası içinde olduğunu belirten Sarıbal, "TMO üretimi artıran, çiftçiyi destekleyen, üretimi destekleyen, ülkeyi başka şirketlere muhtaç etmeyecek politikalar üretmesi gereken bir kurum olmalı. Ancak bugün tam tersi, ithalat ajansına dönmüş durumda." dedi.

TMO'nun kendi çiftçisinden aldığı arpayı iç piyasaya daha pahalı fiyata satarken yurt dışından daha pahalıya aldığı arpayı çok daha ucuza sattığını dile getiren Sarıbal, "TMO çiftçinin ürününü değerlendiren değil, ithalatı teşvik eden kurum haline geldi. Hükümet bugün bir seferberlik başlatmalı, çiftçiye tohum ve gübre dağıtmalı. Yoksa bizi çok ciddi bir kriz bekliyor." değerlendirmesini yaptı.

Ülkenin yaşanan sorunlardan yeni anlayış ve kadrolarla çıkabileceğini savunan Sarıbal, "Gece yarısı bürokratları değiştirerek olmaz. Bu, düzeni bozuk düzen. Halk, emek ve adaletten yana yeni bir düzeni inşa etmekten başka çaremiz yoktur. Hemen seçim, şimdi seçim." diye konuştu.

AA / Ahmet Alp Özden - Son Dakika Haberleri
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