CHP'li Sarıbal: 'TMO, çiftçiden alması gereken ürünleri yurt dışından almayı tercih etti' - Haberler
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CHP'li Sarıbal: "TMO, çiftçiden alması gereken ürünleri yurt dışından almayı tercih etti"

AA / Aynur Ekiz - Haberler | Politika
CHP'li Sarıbal:

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, son yıllarda belirli ürünlerde Toprak Mahsulleri Ofisi'nin, çiftçiden alması gereken ürünleri yurt dışından almayı tercih ettiğini ileri sürdü.

BURSA (AA) - CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, son yıllarda belirli ürünlerde Toprak Mahsulleri Ofisi'nin, çiftçiden alması gereken ürünleri yurt dışından almayı tercih ettiğini ileri sürdü.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin, 2003-2021 yılları arasında ithal edilen tarımsal ürünlere 26 milyar lira ödeme yaptığını, Türkiye'nin ithal edilen ürünleri ekebilme gücünün de koşullarının da bulunduğunu savundu.

Son yıllarda belirli ürünlerde Toprak Mahsulleri Ofisi'nin, çiftçiden alması gereken ürünleri yurt dışından almayı tercih ettiğini öne süren Sarıbal, "Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 26 milyar liralık ödemesinin, 15 milyar liraya yakın kısmını Hazine yaptı. Aslında görev zararı devam ediyor." dedi.

Sarıbal, Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü de kutladı.

Konuşmasında, 10 Ekim 2015'te Ankara Garı önünde gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybedenleri de anan Sarıbal, "Unutmayacağız. Hukuksuzluğun sürdüğünü biliyoruz. Vahşet dolu olayları kapatma, örtme, unutturma politikasının sürdüğünü, gerçek yargılanması gerekenlerin yargılanmadığını, sadece 3-5 kişiye sembolik olarak müebbet verilerek sorunun çözülemeyeceğini biliyoruz" diye konuştu.

AA / Aynur Ekiz - Son Dakika Haberleri
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