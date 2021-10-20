CHP'li Sarıbal: "Çiftçi hayvancılığı bırakmak üzere" - Haberler
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CHP'li Sarıbal: "Çiftçi hayvancılığı bırakmak üzere"

AA / Zehra Aydın Turapoğlu - Haberler | Politika
CHP'li Sarıbal:

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, süt veren hayvanlarının kesiminin devam ettiği ileri sürerek, "Hayvancılık çöküyor.

BURSA (AA) - CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, süt veren hayvanlarının kesiminin devam ettiği ileri sürerek, "Hayvancılık çöküyor. Çiftçi hayvancılığı bırakmak üzere." dedi.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Aksaray'ın Eksil ilçesinde yaşayan çiftçilerin, kira bedeli ödeyerek uzun yıllar kullandığı Hazineye ait tarım arazileriyle ilgili sorun yaşadığını söyledi.

Hazineye ait tarım arazilerinin satışa sunulmasıyla bazı çiftçilerin kira ödedikleri arazileri satın aldıklarını bazılarının ise satın alamadığını ifade eden Sarıbal, uzun yıllar kira bedeli ödeyerek ektikleri arazileri satın alamayan çiftçilerin üzgün olduğunu, meraya dönüştürülen tarım arazileri konusunda da Eksil Belediyesi ile sıkıntı yaşadığını belirtti.

Hayvancılık yapan çiftçilerin de sıkıntıda olduğunu savunan Sarıbal, "Geçen yıl başlayan süt veren hayvanlarının kesimi devam ediyor. Hayvancılık çöküyor. Çiftçi hayvancılığı bırakmak üzere." diye konuştu.

Sarıbal, zeytin üreticisi ile Adıyaman'daki tütün ve badem üreticilerinin sorunlarını da dile getirdi.

AA / Zehra Aydın Turapoğlu - Son Dakika Haberleri
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