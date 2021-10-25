CHP'li Salıcı: Umutsuzluğa kapılmayı gerektirecek bir şey yok

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, " Türkiye'nin ağır gündemleri var; ama umutsuzluğa kapılmayı gerektirecek hiçbir şey yok. Bu sorunlu ortamdan çıkmamızın en erken yolu sandığın bir an önce vatandaşımızın önüne gelmesidir" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde toplandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, toplantı sonrası açıklamada bulundu. Salıcı, Ankara'da cumartesi günü trafik kazasında hayatını kaybeden asistan doktor Rümeysa Berin Şen'i hatırlatarak, "Rümeysa Berin Şen isimli genç bir asistan hekimin 36 saatlik uykusuz geçen nöbetin ardından evine giderken trafik kazası geçirerek yaşamını yitirmesi tüm Türkiye'yi acıya boğdu. Bu elim kaza aynı zamanda asistan hekimlerin çalışma şartlarını yeniden gündeme getirdi. Meslek örgütleri yıllardır asistan hekimlerin çalışma şartlarının düzeltilmesi çağrısında bulunuyor. Türk Tabipler Birliği, bu elim kazaya yoğun iş yükünün yol açtığı çalışma koşullarının neden olduğunu dile getiriyor. Rümeyse Berin Şen'in yaşamını yitirmesinden dolayı başta ailesi, sevenleri ve çalışma arkadaşları ile tüm hekimlere sabır diliyoruz. Aileye başsağlığı diliyoruz. Acılarını paylaşıyoruz" dedi.

Salıcı, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın yüksek disiplin kurulunda savunma yapmaları konusunun MYK'da gündeme gelmediğini belirterek, disiplin kurulunda verilecek karara herkesin saygı duyması gerektiğini belirtti.