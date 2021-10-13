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CHP'li Şahin, iktidarın yurt sorununu çözmek istemediğini iddia etti

AA / Seval Ocak Adıyaman - Haberler | Politika
CHP'li Şahin, iktidarın yurt sorununu çözmek istemediğini iddia etti

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, iktidarın yurt sorununu çözmek istemediğini ileri sürdü.

BALIKESİR (AA) - CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, iktidarın yurt sorununu çözmek istemediğini ileri sürdü.

Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Toplu Konut Kanunu Hakkında Değişiklik Öngören Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulunda doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergenin reddedildiğini belirtti.

Düzenlemeyle yükseköğrenim öğrencilerinin yurt ve barınma sorununun çözümü konusunda TOKİ'ye yetki verilmesinin hedeflendiğini anlatan Şahin, TOKİ'nin inşa edeceği yurtlar sayesinde hem vakıf ve cemaatlerin yurtlarına yönelimin engelleneceğini hem de eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanacağını savundu. Şahin, "Bu teklif, siyaset ötesi bir düzenlemeydi ama AKP ret oyu verdi. İktidar yurt sorununu çözmek istemiyor. Çünkü iktidar, çocukların kendisine yakın vakıf ve cemaat yurtlarına gitmesini, böylece siyasi görüşüne göre eğitim alıp siyasi arka bahçesi olmasını istiyor." iddiasını dile getirdi.

Şahin, CHP'nin iktidara gelmesi halinde bir yıl içerisinde öğrencilerin barınma sorununa çözüm üreteceklerini söyledi.

AA / Seval Ocak Adıyaman - Son Dakika Haberleri
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