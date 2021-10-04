CHP'li Öztrak: Milletimiz sandığı sabırsızlıkla bekliyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Biz işbaşına geldiğimizde, memlekette hayat bayram olacak. Biz hazırız, milletimiz hazır. Milletimiz sandığı sabırsızlıkla bekliyor" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, toplantının ardından basın toplantısı düzenledi. Öztrak, hafta sonu Abant'ta toplantı yaptıklarını, burada milletvekillerinin milleti rahatlatmak için neler yapacaklarını ve sahadaki gözlemlerini Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile istişare ettiklerini söyledi. Öztrak, "Hep beraber gördük ki, Cumhuriyet Halk Partisi hem moral olarak hem de program ve projeleriyle iktidara hazırdır. Biz büyük bir heyecanla, istekle ve kararlılıkla, demokrasiden, özgürlükten yana dostlarımızla beraber, milletimizin hizmetine, her bir ferdinin derdine derman olmaya ve güzel ülkemizi dünyada hak ettiği yere getirmeye talibiz" dedi.

Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Öztrak, bir gazetecinin "CHP'den milletvekili, belediye başkanı adayı olan Saim Diken'in partilileri 1 milyar lira dolandırıp yurt dışına kaçtığı iddiaları var; size gelen bir bilgi oldu mu?" şeklinde soruya, "Kendisi bu görevlere bir kere aday gösterilmemiş. Kendisi aday adayı olmuş. Partimiz aday yapmamış. Partimize henüz ulaşan bir şikayette yok. 1 milyar lira gibi bir paradan bahsediyoruz. Bunu sorana 'Siz sayı saymayı biliyor musunuz?' derler" diye cevap verdi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri