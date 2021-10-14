CHP'li Özkoç: Merkez Bankası'nın bağımsız olması gerekir - Haberler
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CHP'li Özkoç: Merkez Bankası'nın bağımsız olması gerekir

Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Haberler | Politika
CHP'li Özkoç: Merkez Bankası'nın bağımsız olması gerekir

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Merkez Bankası'nın siyasal iktidardan bağımsız olması gerekir" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, " Merkez Bankası'nın siyasal iktidardan bağımsız olması gerekir" dedi.

CHP Gup Başkanvekili Engin Özkoç, Tbmm'de basın toplantısı düzenledi. Merkez Bankası'nda yapılan görev değişikliklerine değinen Özkoç, "Bugüne Merkez Bankası'yla uyandık. Döviz fiyatlarına hemen baktık, gördüğümüz karşısında 'inşallah rüya görüyoruzdur' dedik; ancak gerçek olduğunu, acı bir gerçek olduğunu anlamak fazla zamanımızı almadı. Merkez Bankası'nın siyasal iktidardan bağımsız olması gerekir. Merkez Bankası'nın bağımsız olabilmesi için hükumetin maliye politikasını eleştirebilir olması gerekir" ifadelerini kulllandı.Ekonominin düzelmesine ilişkin CHP'nin çözüm önerilerini hatırlatan Özkoç, "Ekonominin yeniden düzelebilmesi için çözümü CHP biliyor. Liderimiz Kemal Kılıçdaroğlu bunları tek tek açıkladı. Bir; Merkez Bankası'nın bağımsızlığa kavuşması gerekiyor ve başkanlık sisteminden Türkiye'nin derhal ama derhal kurtulması gerekiyor. Güçlü parlamenter sisteme geçmemiz gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.


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