CHP'li Özel: Suriye tezkeresine 'hayır' oyu vereceğiz - Haberler
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CHP'li Özel: Suriye tezkeresine 'hayır' oyu vereceğiz

Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Haberler | Politika
CHP'li Özel: Suriye tezkeresine 'hayır' oyu vereceğiz

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Suriye ve Irak'ta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) görev süresini 2 yıl uzatmayı öngören Cumhurbaşkalığı tezkeresine 'hayır' oyu vereceklerini söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Suriye ve Irak'ta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ( Tsk ) görev süresini 2 yıl uzatmayı öngören Cumhurbaşkalığı tezkeresine 'hayır' oyu vereceklerini söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de partisinin grup toplantısından çıkarken gazetecilerin sorusu üzerine, bugün TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek Irak ve Suriye'de TSK'nın sınır ötesindeki görev süresini 2 yıl uzatacak Cumhurbaşkanlığı tezkeresine 'hayır' oyu vereceklerini söyledi. Özel, "Suriye'ye sınır ötesi için istenen 2 yıllık tezkereye hayır oyu vereceğiz" ifadelerini kullandı.Öte yandan tezkereye AK Parti, MHP ve İYİ Parti 'evet' oyu vereceğini, HDP ise 'hayır' oyu kullanacağını açıklamıştı.


Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Son Dakika Haberleri
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