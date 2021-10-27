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CHP'li Özel: Genel başkanın adaylığına karşı çıkma gibi yorumlama zoraki

Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Haberler | Politika
CHP'li Özel: Genel başkanın adaylığına karşı çıkma gibi yorumlama zoraki

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylıklarına itiraz etmeyecekleri yönündeki açıklamasının, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının önüne geçmek şeklinde algılandığı yorumları ile ilgili, "Genel...

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylıklarına itiraz etmeyecekleri yönündeki açıklamasının, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının önüne geçmek şeklinde algılandığı yorumları ile ilgili, "Genel başkanın adaylığına karşı çıkma gibi yorumlamayı zoraki yorumlama olarak değerlendirdik" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgürl Özel, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özgür Özel, Irak ve Suriye'de TSK'nın 2 yıl görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkerenin Meclis'ten geçtiğini belirterek "Gereklilik yerindelik yönünden doğru bulmadığımız için tezkereye 'hayır' oyu kullandık. 1,5 yıllık tezkere denemeleriniz oldu. 2 yıl niye seçimi kapsayan, 4 ay aşan yetki gelecek? Meclis'in yetkisine tecavüz. Suriye'ye savaş ilanıyla anayasa ile seçimleri 1 yıl ileriye mi almak istiyorsunuz? Seçimden kaçarak savaş dümenine mi sarılacaksınız? Bu oyunların, dümenlerin hepsini boşa çıkarmaya devam edeceğiz. Yabancı asker bulundurma yetkisine neden ihtiyacınız var, hangi askerler gelecek?" diye konuştu.Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylıklarına itiraz etmeyecekleri yönündeki açıklamasının, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının önüne geçmek olarak algılandığı yorumlarıyla ilgili "Kendisi diyor ki 'Adayımızı ittifak ortağımızla birlikte belirleyeceğiz'. Akşener'e Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sorulduğunda da aynı şekilde söylemiştir. Nezaketle 'seçimde onlar aday gösterilirse' demesi yıkıcı değil yapıcı tutumdur. Genel başkanın adaylığına karşı çıkma gibi yorumlamayı zoraki yorumlama olarak değerlendirdik" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Son Dakika Haberleri
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