CHP'li Özel: Bütçe görüşmelerinde etkili bir muhalefeti CHP'den izleyeceksiniz

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Bütçe görüşmelerini çok dikkatle takip ediyoruz. Hem Plan ve Bütçe Komisyonu'nda hem de Genel Kurul'a bütçe geldiğinde çok renkli, etkili, dikkat çekici bir muhalefeti CHP'den izleyeceksiniz" dedi.

CHP'li Özel, Tbmm'de basın toplantısı düzenledi. Özel, bütçe görüşmelerini çok dikkatle takip ettiklerini belirterek, "Çok etkili de muhalefet sergilemeye çalışıyoruz. Özellikle gerçek verileri milletimizle paylaşacağımız, haklının ve halkın hakkını savunacağımız, devletin alan sağ eliyle, veren şefkatli sol elinin arasındaki dengenin halktan yana kullanılmasını savunacağımız bir bütçe dönemini yaşıyoruz. Sadece eleştirmeyeceğiz, önerilerimizi de söyleyeceğiz. Hem Plan ve Bütçe Komisyonu'nda hem de Genel Kurul'a bütçe geldiğinde çok renkli, etkili, dikkat çekici bir muhalefeti CHP'den izleyeceksiniz" dedi.

Özel, milletvekilleri tarafından TBMM Başkanlığı'na sunulan soru önergelerine süresi içinde cevap verilmediği eleştirilerini de tekrarladı.

Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Son Dakika Haberleri

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