CHP'li Nazlıaka, Bilecik'te kadınlarla bir araya geldi

BİLECİK (İHA) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, bir takım ziyaretler için geldiği Bilecik'te kadınlarla bir araya geldi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen 'Kadın Buluşması' programına katılan Nazlıaka, Bilecik'te esen rüzgarın tüm Türkiye'ye yayılmasını istediklerini ifade ederek, "Bizler aslında bakarsanız 'Adalet Yürüyüşü' ile başlayan arkasından İYİ Parti'ye 15 milletvekili vermekle devam eden sonrasındaki seçimlerde yine Millet İttifakı'nın kuruluşuyla mecliste önemli bir başarı elde edilen bir süreç. 31 Mart'ta ve İstanbul için birde devamında 23 Haziran'da ülkemizin ve partimizin daha aydınlık bir Türkiye ile kucaklayacak şekilde sonuçlandı. 'Ancak bu yetmez' diyoruz artık ilk seçimlerde Bilecik'te esen bu rüzgarın tüm Türkiye'ye yayılmasını, genel seçimlerde de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağının dalgalanmasını istiyoruz tüm dostlarımızla birlikte" dedi.

Ardından Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'i ziyaret eden Nazlıaka Belediye Başkanı Semih Şahin'e çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Başkan Şahin ise, Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka'yı Bilecik'te ağırlamış olmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, konuklarına Bilecik ve Bilecik Belediyesi çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Nazlıaka, Atatürk Parkı'nda halkla buluştu

Programı kapsamında daha sonra Atatürk Parkı'nda düzenlenen 'Halk Buluşması' programına katılan Nazlıaka ve beraberindekiler, vatandaşla sohbet ederek, talep ve görüşlerini dinledi.

Milletvekili Tüzün, Belediye Başkanı Semih Şahin, parti yöneticileri ve üyelerin de katıldığı programın ardından Nazlıaka ve beraberindekiler daha sonra geçtiğimiz yıl eski eşi tarafından öldürülen Cemile Nur Duman'ın ailesini ziyaret etti. - BİLECİK