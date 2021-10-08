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CHP'li Kaboğlu, Meclis'in çevre hukukunu etkin kılmasını istedi

AA / Seval Ocak Adıyaman - Haberler | Politika
CHP'li Kaboğlu, Meclis'in çevre hukukunu etkin kılmasını istedi

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu, TBMM'nin, Paris Anlaşması'nın bir gereği olarak, Turizmi Teşvik Kanunu başta olmak üzere Türkiye'nin çevresini yok eden yasaları bir an önce ele alıp, çevre hukukunu etkin kılmasını istedi.

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu, Tbmm'nin, Paris Anlaşması'nın bir gereği olarak, Turizmi Teşvik Kanunu başta olmak üzere Türkiye'nin çevresini yok eden yasaları bir an önce ele alıp, çevre hukukunu etkin kılmasını istedi.

Kaboğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bu hafta yürürlüğe giren Paris Anlaşması ile Turizmi Teşvik Kanunu arasında ciddi çelişki bulunduğunu savundu.

Bu kanunla, doğal ve kültürel alanların cumhurbaşkanının "keyfi iradesine bırakıldığını" ileri süren Kaboğlu, "Paris Anlaşması'nın kabulü, Turizm Teşvik Kanunu'nun iptalini gerektirir. CHP olarak Turizmi Teşvik Kanunu'nun 15 maddesine yönelik Anayasa Mahkemesine iptal başvurumuz ivedilikle ele alınmalıdır. TBMM, Paris Anlaşması'nın bir gereği olarak, Turizmi Teşvik Kanunu başta olmak üzere Türkiye'nin çevresini yok eden yasaları bir an önce ele alarak çevre hukukunu etkin kılmalıdır." diye konuştu.

CHP'li Kaboğlu, ayrıca Anayasa Mahkemesinin, kanunlar ile cumhurbaşkanlığı kararnamelerine ilişkin başvuruları karara bağlama sürelerinin çok uzun olduğunu öne sürerek, mahkemenin bu süreleri kısaltmasını talep etti.

AA / Seval Ocak Adıyaman - Son Dakika Haberleri
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