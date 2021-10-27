CHP'li Başarır: "İhalelerin yapılış şekli bir milli güvenlik sorunu haline gelmiştir."

MERSİN (AA) - CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, "İhalelerin yapılış şekli bir milli güvenlik sorunu haline gelmiştir." dedi.

Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2022 yılı bütçe maratonunun başladığını anımsatarak, bütçenin, 84 milyon vatandaşın vergileriyle oluştuğunu ve yine 84 milyona hizmet olarak gitmesi gerektiğini belirtti.

Sayıştay'ın, geçen yıl bazı bakanlıkların ihalelerinde usulsüzlükler tespit ettiğini söyleyen Başarır, özellikle idarenin belirlemesi gereken taşınmazların kira bedelini ihaleyi alan vakıf ya da şirketlerin belirlediğini öne sürdü. Başarır, Sayıştay'ın özellikle 72 ilaheye ilişkin suç işlendiğine yönelik tespitinin olduğunu ifade etti.

Tespit edilen usulsüzlüklere rağmen yargının herhangi bir adım atmadığını dile getiren Başarır, "İhalelerin yapılış şekli bir milli güvenlik sorunu haline gelmiştir. Maalesef birkaç şirket, birkaç kurum Türkiye'nin bütçesine ortak gibi usulsüz şekilde ihaleler alarak devleti zarara uğratmıştır. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Biz bu bulgularla ilgili tüm sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağız." diye konuştu.

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