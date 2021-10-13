CHP'li Akın:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, "Elektrik tedarik şirketlerinin artan maliyetleri gerekçe göstererek yüzde 5 ile yüzde 15 arasında bir zammı dayatması sanayicilerimizi zora sokuyor." ifadesine yer verdi.

Akın, yaptığı yazılı açıklamada, elektrik tedarik şirketleriyle ikili anlaşma yapan sanayicilerin tek taraflı feshedilen sözleşmeler ve zam dayatmasıyla boğuştuğunu savundu. Sanayi kuruluşlarıyla elektrik tedarik şirketleri arasında belirli şartlar kapsamında imzalanan elektrik satın alma sözleşmelerinin özellikle ekim ayının başından bu yana tek taraflı olarak feshedilmeye başlandığını iddia eden Akın, "Artan maliyetlere karşın üretim yapmaya çalışan sanayicilerimiz zaten yıl içinde de benzer bir dayatmayı yaşamışlardı. Elektrik tedarik şirketlerinin artan maliyetleri gerekçe göstererek yüzde 5 ile yüzde 15 arasında bir zammı dayatması sanayicilerimizi zora sokuyor." değerlendirmesinde bulundu.

İkili anlaşmalarda borsa satın alma modeli olan piyasa takas fiyatı (PTF) koşullarının da değiştirileceği yönünde sanayiciler arasında endişelerin dile getirildiğini aktaran Akın, şunları kaydetti:

"Yıllık 7 milyon kilovatsaat tüketimin üzerinde yapılan anlaşmalarda alt limitin yıllık 1 milyon kilovatsaat tüketime indirileceği belirtilmektedir. Buna göre yıllık 1 milyon kilovatsaat tüketim yapan bütün sanayicilerimiz sübvanse edilen ulusal tarifeden elektrik tüketim hakkını yitirecek. PTF modeliyle yapılacak ikili anlaşmalarda alt sınırın yıllık 1 milyon kilovatsaat tüketime düşürülmesi 1 Ekim'de beklenilmesine karşın zam alamayan elektrik şirketlerini rahatlatacak, sanayicilerimizi ise doğrudan şirketlerinin inisiyatifine bırakacaktır. Ulusal tarife yerine ikili anlaşma yöntemiyle elektrik almak zorunda kalacak sanayicimizin maliyetleri artacaktır. Sanayicimizin maliyetlerinin artması da temel gıda ürünleri başta olmak üzere iğneden ipliğe bütün ürünlerin fiyatlarının yükselmesine neden olacak. Vatandaşımız artacak maliyetlerin faturasını kara kış aylarında market kasalarında ödemek zorunda kalacak."