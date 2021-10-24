CHP'li Akın'dan enerji fiyatlarına ilişkin çalışma Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Türkiye'de son üç yıldır enerji fiyatlarının yükseldiğini belirterek, bunun yanlış politikalar nedeniyle Türk lirasının değer kaybetmesinden kaynaklandığını savundu.

Akın, yazılı açıklamasında, Avrupa'da pek çok ülkenin, artan enerji fiyatları nedeniyle vatandaşlarının mağdur olmaması için art arda destek paketleri açıkladığını, Türkiye'de ise iktidarın yaklaşan kış öncesi bu konuda hiçbir açıklama yapmadığını ifade etti.

Ticarethanelerde elektrik faturalarının, dükkan kirasını geçtiğini, vatandaşın kış gelirken sürekli artış gösteren faturalar nedeniyle nasıl ısınacağını "kara kara düşündüğünü" öne süren Akın, "İktidarın bu konularda hiçbir adımı yok. Kara Kış Fonu acilen kurulmalı." ifadesini kullandı.

"Kara Kış Fonu" çağrısı yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, enerji sektörü paydaşlarıyla kış gelmeden vatandaşlar için yapılabilecekleri konuşmak üzere görüşeceğini bildiren Akın, kendisinin de toplantı öncesi Avrupa'da artan enerji fiyatlarına karşı ülkelerin vatandaşlarını korumak için hayata geçirdiği uygulamalara ilişkin bir çalışma yaptığını kaydetti.

Çalışmada, Avrupa'da enerji fiyatlarının Nisan 2021'den beri arttığı, ağustostan bu yana ise artışın daha da ivme kazandığı vurgulandı.

Fiyat artışının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası artan tüketim talebi ve buna bağlı üretimden kaynaklandığı aktarılan çalışmada, "Türkiye'de ise son üç yıldır enerji fiyatları yükselirken bu durumun asıl nedeni yanlış politikalar nedeniyle Türk lirasının olağanüstü değer kaybetmesidir. Avrupa'da yaşanan enerji krizi, ülkemizde son üç yıldır yaşanmaktadır." iddiasına yer verildi.

Elektrik ve doğal gaz faturalarının, son 3 yılda vatandaşa yansıyacak şekilde 2 kattan fazla arttığı ifade edilen çalışmada, artan enerji fiyatları nedeniyle Avrupa'da ülkelerin uyguladığı tedbirlerin başında vatandaşlara yönelik destek paketlerinin geldiği, enerji sektöründeki vergilerin düşürülmesi gibi tedbirlerin de tartışıldığı belirtildi.