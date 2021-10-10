CHP'li Ağbaba'dan eylül ayı enflasyon oranına ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

CHP'li Ağbaba'dan eylül ayı enflasyon oranına ilişkin açıklama Açıklaması

AA / Merve Yıldızalp - Haberler | Politika
CHP'li Ağbaba'dan eylül ayı enflasyon oranına ilişkin açıklama Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, asgari ücretin, bazı temel besin maddelerinin karşısında değer kaybına uğramaya devam ettiğini belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, asgari ücretin, bazı temel besin maddelerinin karşısında değer kaybına uğramaya devam ettiğini belirtti.

Ağbaba, yazılı açıklamasında, TÜİK'in, eylül ayı enflasyon oranını yüzde 19,58, gıda enflasyonunda ise bir yıllık artış oranını yüzde 29 olarak açıkladığını hatırlattı.

Asgari ücretin geçen yıla göre yüzde 21 oranında arttığını, domatesin fiyatının yüzde 70, patatesin fiyatının yüzde 58, yumurtanın fiyatının yüzde 69 arttığını aktaran Ağbaba, "Bu durumda asgari ücret artış oranı ile ürünler arasındaki artış oranı kıyaslandığında, aradaki artış farkı asgari ücrete yansımadığı için asgari ücret, bazı temel besin maddelerinin karşısında değer kaybına uğramaya devam etti." ifadesini kullandı.

CHP'li Veli Ağbaba, bazı temel besin ürünlerindeki bir yıllık artış oranının yüzde 70'leri bulduğunu savunarak, şunları kaydetti:

"TÜİK madde sepeti ve ortalama madde fiyatları ile madde sepetinde yer alan temel besin ürünlerinin ağırlık oranları esas alındığında, bir asgari ücretli geçen yıla göre aynı oranda domates almak isterse eylül ayı itibarıyla asgari ücretin 3 bin 963 lira, yine geçen yıla göre aynı oranda yumurta almak isterse asgari ücretin 3 bin 941 lira olması gerekir. Bu tutar, tavuk etinde 3 bin 917 lira, ayçiçek yağında ise 3 bin 522 liraya yükselmiştir. Sofradan eksilen ürünler, bir asgari ücretli ailenin yarı aç olarak hayatını sürdürmesine neden olmaktadır."

AA / Merve Yıldızalp - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Temel Karamollaoğlu Ahmet Davutoğlu Fuat Oktay Vladimir Putin
Magazin İdo Tatlıses Aleyna Tilki Deniz Akkaya Işıl Sergen
Spor Ozan Tufan Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Lewis Hamilton Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Emine Erdoğan Binali Yıldırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: CHP'li Ağbaba'dan eylül ayı enflasyon oranına ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.10.2021 11:59:31. #1.13#