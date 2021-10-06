CHP, kültür politikalarını belirlemek için

İSTANBUL (AA) - CHP, İstanbul'da düzenleyeceği Türkiye Kültür Stratejisi Forumu ile partinin kültür politikalarını belirleyecek.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, partinin kültür politikalarına temel teşkil edecek stratejik bir belge oluşturmak için Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi öncülüğünde, Türkiye Kültür Stratejisi Forumu düzenlenecek.

İstanbul'da 8 Ekim'de toplanacak foruma, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra kültür ve sanat dünyasından temsilciler katılacak.

Kurulacak 10 masada, "Yayıncılık ve Edebiyat", "Görsel Sanatlar", "Tiyatro ve Gösteri Sanatları", "Müzik", "Film", "Yaratıcı Endüstriler/tasarım, reklam, halkla ilişkiler, moda ve mimarlık", "Kültürel, Doğal Miras ve Müzecilik", "Sanatçının Statüsü", "Festivaller", "Kültür ve Kent" konularındaki sorunlar ve çözüm önerileri tartışılacak.

Çalışma sonrasında, CHP'nin kültür politikalarına zemin oluşturacak ve devamında tartışmaya açılacak stratejik bir belge ortaya çıkartılacak.

Amaçlarının, katılımcı bir yaklaşımla kültür ve sanatın tüm alanlarındaki sorunları saptamak, birlikte tartışmak, demokratik ve kapsayıcı bir kültür politikasına temel teşkil edecek ortak çözüm önerilerini yaratmak olduğunu belirten İlgezdi, "Ülkemizin kültürel ifadelerinin çeşitliliği, sanatçılarımızın tüm dünyaya örnek gösterilen eserleri ve Anadolu topraklarında binlerce yıldır var olan kültürel miras, bu konuda rehberimiz olacaktır." ifadesini kullandı.