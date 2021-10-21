CHP Kadın Kolları Kuşadası'nda toplanacak

KUŞADASI, AYDIN (AA) - CHP Kadın Kolları üyeleri, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde "Kotalar bize dar, hedefimiz iktidar" başlıklı toplantıda bir araya gelecek.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, yaptığı yazılı açıklamada, hafta sonu Kuşadası'nda 81 İl Kadın Kolu Başkanı ile 2 gün sürecek bir toplantı yapacaklarını belirtti.

Toplantıya, ilk gününde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, parti meclisi üyeleri, milletvekilleri, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve diğer ilçe belediye başkanlarının da katılım sağlayacağını bildiren Nazlıaka, toplantı sonrası seçime dönük yol haritasını belirleyeceklerini duyurdu.

Nazlıaka, toplantıya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kadınlar olarak en değerli hakkımız olan yaşam hakkımız için mücadele ediyoruz. Bu nedenle erken seçim değil, derhal seçim istiyoruz. Canımıza göz diken bu sistemi bizlerin alaşağı edebileceğini biliyoruz. Biz kadınlar, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde ülkenin kaderini değiştirmeye geliyoruz. Aşındırılmış haklarımızı geri almak için, kadın erkek eşitliğini sağlamak için, kadına yönelik şiddeti bitirmek için, kız çocuklarının okullaşma oranını yükseltmek için, çocuklarımızı tarikatların, cemaatlerin yurtlarına mecbur bırakmamak için geliyoruz. Kadınların hayatın her alanında güçlü olarak var olabilmesi için, eşit işe eşit ücret alması, iş güvencesinin ve güvenliğinin olması için geliyoruz. Demokratik, laik, eşit, adil, özgür bir Türkiye'yi biz kuracağız."