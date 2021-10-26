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CHP Grup Başkanvekili Özel, partisinin Irak ve Suriye tezkeresine "hayır" oyu vereceğini açıkladı

AA / Seval Ocak Adıyaman - Haberler | Politika
CHP Grup Başkanvekili Özel, partisinin Irak ve Suriye tezkeresine

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresine "hayır" oyu vereceklerini açıkladı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresine "hayır" oyu vereceklerini açıkladı.

Özel, Meclis'te basın mensuplarının sorusunu yanıtladı.

Bir gazetecinin "TBMM Genel Kurulunda bugün görüşülecek Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinde ne yönde oy kullanacaksınız?" sorusu üzerine, "hayır" oyu vereceklerini bildirdi.

AA / Seval Ocak Adıyaman - Son Dakika Haberleri
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