CHP Grup Başkanvekili Özel, Kütahya'da gündemi değerlendirdi Açıklaması

KÜTAHYA (AA) - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Millete zillet diye lakap takmak, bu milletin hak ettiği bir şey değil. Herkes ittifakına bir isim koyuyor. Onlar Cumhur koydu. Biz varıp da Cumhur İttifakına çok etmelerine rağmen dönüp de küfür ittifakı demedik. Saygı duyuyoruz. Cumhur İttifakı diyoruz." dedi.

Özel, partisinin İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, teşkilatın düzenlediği program kapsamında Kütahya ve ilçelerine ziyaret gerçekleştireceğini söyledi.

Millet ittifakına "zillet ittifakı" denilmesinden rahatsız olduklarını belirten Özel, şöyle konuştu:

"Dün yine dünya kadar terör örgütü ile CHP'nin adını anan MHP'nin genel başkanının adını anıp da ne yapacaksın. Ama bir yanlışı ısrarla söylüyorlar onu halkımıza şikayet edelim. Millete zillet diye lakap takmak, bu milletin hak ettiği bir şey değil. Herkes ittifakına bir isim koyuyor. Onlar Cumhur koydu. Biz varıp da Cumhur İttifakına çok etmelerine rağmen dönüp de küfür ittifakı demedik. Saygı duyuyoruz. Cumhur İttifakı diyoruz. Çünkü adını cumhurdan alıyor. Adını milletten alan bir ittifakımız var. Millete zillet diyorlar. Utanmadan çekinmeden ve sürekli bir kavganın bir kendini gündeme getirmek için bir iftiranın hakaretin bazen komiklikleri peşinde."

Özel, "Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sürekli Cumhuriyet Halk Partisi'ne sürekli ağır sözler söylediğini", tehdide şantaja varan ifadeleri olduğunu kaydetti.

İktidara talip olduklarını dile getiren Özel, şöyle devam etti:

"Kendisinin vekili Numan Kurtulmuş, 'biz onlarla 150 yıldır karşı karşıyayız' dedi. Geçtiğimiz günlerde diyor ki 'biz bunlarla 150 yıldır karşı karşıyayız, iki ayrı akımız' diyor. Bu doğru. Ama biz Numan Kurtulmuş'la, Tayyip Erdoğan'la bu zihniyetle karşı karşıyayız. Ama geçmişte iyi olsun diye AK Parti'ye MHP'ye oy vermiş hiçbir seçmenimizle karşı karşıya değiliz. Çünkü onlar yoksul. Biz o yoksulluğa çare olmak ve onların da yüzünü güldürmek üzere, onlar işsiz biz o işsizliğe çare olmak üzere, onların gençleri umutsuz, biz o umudu gençlerin aklına yüreğine tekrar sokmak üzere iktidara talibiz. Bunun böyle bilinmesi gerekiyor."

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta söylediği bir sözün devamında ve tekrarında 'ülkenin yönetimine talip olmaktan vazgeçmeleri kendileri için daha iyi olacağını hatırlatmak istiyorum' diyor. Düşünün bir siyasetçi gücünü sandıktan ve seçimden alır. ve siyasetçinin kerameti yapılacak seçimlerle gidebilmesi, yerine daha iyisinin gelebilmesindedir. Esas meşruiyetini oradan alır. Yoksa derler ki, 'başka adam mı yok başımıza, sen duruyorsun 20 yıldır.' Ama millet seçtiği için görevini sürdürmektedir ve görevinin son gününe kadar da o görevi devam ettirecektir. Ama o görevi daha iyi yapacağını söyleyip talip olanlara 'siz bu ülkeyi yönetmeye talip olmayın' demek, gücünü aldı kendi geldi sandığı inkar etmek ve millete hakaret etmektir. Ona millet karar verecek ve millet kimin iyi yöneteceğini inanıyorsa yetkiyi ona verecek. Recep Tayyip Erdoğan ve etrafındakiler de aynı İstanbul'da olduğu gibi istedikleri kadar itiraz etsinler, mızıkçılık yapsınlar, istedikleri kadar hile hurdaya başvursunlar milletin demokrasi tokadından sonra tıpış tıpış gidecekler bundan herkes emin olsun."

KHK'lıların görevlerine iade edilmesi

KHK'lıların görevlerine iade edilmesi konusunun çarpıtıldığını dile getiren Özel, şunları kaydetti:

"Bir yalan uydurup duruyorlar, 'Efendim bunlar darbecileri FETÖ'cüleri iade edecekler.' Buradan tekrar edelim. Biz geldiğimizde adam iftiraya kurban gitmiş, mahkeme davayı açmamış, 'soruşturmaya gerek yok' demiş takipsizlik vermiş, dava açmış yargılanmış beraat vermiş. Adamı KHK ile atmışlar ya da hakkında mahkeme kararı olmayan, olup da uygulanmayan, yani lehine karar uygulanmayan, ya da hiçbir zaman yargılanmayan, iftiraya kurban gitmiş, mahkemede haklı çıkmış herkesi iade edeceğiz. 'Bütün KHK'lıları iade edeceğiz' yok artık! Adam darbe gecesi Akın Öztürk darbeyi yönetmiş o da KHK ile ihraç edilmiş. Herhalde varıp da hapisteki darbeciyi, milletin üstüne tank süreni, ateş açanı ya da o darbenin yapılmasında payı olanı, ya da doğrudan mahkeme kararlarıyla suçu tespit edilmiş olan birisini iade edecek halimiz yok. Ancak suçsuz KHK mağdurlarının hepsini de iade edeceğimizi, haklarında yargılama kararı olmayan ya da yargı kararını haklı gördüklerini iade edeceğimiz söylüyoruz. Bunu da çarpıtıp orada burada 'efendim darbecileri iade edecekler terör örgütü mensuplarını iade edecekler' diye bu konuyu da açıkça netleşmemiş olalım."

Programı kapsamında Cumhuriyet Caddesi'ndeki esnafı ziyaret eden Özel, Gediz, Şaphane ve Simav ilçelerini gezdi.