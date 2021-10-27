CHP Grup Başkanvekili Özel: "Gereklilik, yerindelik yönünden doğru bulmadığımız için tezkereye hayır oyu kullandık" - Haberler
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CHP Grup Başkanvekili Özel: "Gereklilik, yerindelik yönünden doğru bulmadığımız için tezkereye hayır oyu kullandık"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
CHP Grup Başkanvekili Özel:

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, gereklilik, yerindelik yönünden doğru bulmadıkları için Suriye ve Irak tezkeresine hayır oyu kullandıklarını söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, gereklilik, yerindelik yönünden doğru bulmadıkları için Suriye ve Irak tezkeresine hayır oyu kullandıklarını söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Özel, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özel, Suriye ve Irak tezkeresine ilişkin olarak, "Gereklilik, yerindelik yönünden doğru bulmadığımız için tezkereye hayır oyu kullandık. Siz bu tezkere ile 2 yıllık yetki alarak bundan önce tek yıldı, iki yıla çıkardınız. Bir buçuk yıllık tezkere denemeleriniz oldu. İki yıl niye, seçimi kapsayan 4 ayı aşan yetki gelecek. Meclisin yetkisine tecavüz, yetkisi dışında. Anketlerde eriyorsunuz, seçimden kaçıyorsunuz. Bir söyleyin bakalım yabancı asker bulundurma yetkisine neden ihtiyacınız var, hangi askerler gelecek? Biden'e hangi tavizleri istiyorsa vermeye hazırsınız" ifadelerini kullandı.

Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in cumhurbaşkanlığı adayı için 'Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu konusunda bir seçenek gelirse biz buna itiraz etmeyiz' sözlerine ilişkin olarak, "Kendisi diyor ki adayımızı ittifak ortağımızla birlikte belirleyeceğiz. Akşener'e Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sorulduğunda da aynı şekilde söylemiştir. Nezaketle seçimde onlar aday gösterilirse demesi yıkıcı değil, yapıcı tutumdur. Genel başkanın adaylığına karşı çıkma gibi yorumlamayı zoraki yorumlama olarak değerlendirdik" dedi. - ANKARA

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