CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin Abant Kampı'nda konuştu: (1) - Haberler
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin Abant Kampı'nda konuştu: (1)

AA / Ömer Faruk Cebeci - Haberler | Politika
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin Abant Kampı'nda konuştu: (1)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yapacak çok işlerinin bulunduğunu belirterek, tarihin kendilerine yüklediği sorumluluklarının olduğunu söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yapacak çok işlerinin bulunduğunu belirterek, tarihin kendilerine yüklediği sorumluluklarının olduğunu söyledi.

Abant'ta gerçekleştirilen CHP Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Kılıçdaroğlu, tedavi gördüğü hastanede dün 86 yaşında vefat eden Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk'e rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Doğa harikası Abant'ta olduklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin bütün güzelliklerinin içinde ülkenin sorunlar yumağıyla karşı karşıya olduğunu kaydetti.

Sorunun kaynağını siyaset kurumunun oluşturduğunu ileri süren Kılıçdaroğlu, siyasetin, sorunu çözen unsur olarak ortaya çıkması durumunda böyle garip bir tabloyla karşı karşıya kalınmayacağını anlattı.

Kılıçdaroğlu, eğitim, ekonomi, demokrasi, dış politikada sorunlar olduğunu savunarak, toplumsal barışın dinamitlenmek üzere olduğunu iddia etti.

Adaletle değil, baskıyla yönetilen bir anlayışla karşı karşıya olduklarını öne süren Kılıçdaroğlu, uyuşturucu baronlarıyla siyasal iktidarın iş birliği içinde olduğunu savundu.

Kılıçdaroğlu, yargıda sorunların bulunduğu, adaletsiz bir düzenin olduğu iddiasında bulundu.

"Hayat pahalılığı aldı başını gidiyor"

Herkesin düşünmesi gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Alana gidip gezdiğinizde görüyorsunuz, hanelerde büyük sıkıntı var. Hayat pahalılığı aldı başını gidiyor. Bu da bizim bildiğimiz gerçeklerden birisidir. İşsizliğe bakıyorsunuz rekor seviyede. Akademik dünya Türkiye'de artık derin yoksulluk araştırması yapıyor. Yoksulluğun araştırılmasının 21. yüzyılın Türkiye'sinde yapılması, geldiğimiz noktayı göstermesi açısından son derece önemlidir. Aylık elektrik ve doğal gaz faturalarını ödeyemeyen milyonlar var." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, 2014 yılından itibaren kişi başı düşen yıllık gelirin her yıl düzenli olarak düştüğünü belirterek, Türkiye'nin yönetilmediğini, günlük kararlar alındığını savundu.

Tablonun daha da ağırlaşacağını öne süren Kılıçdaroğlu, "Bu dertleri başımıza açan kim? Bunları sormak zorundayız." dedi.

"Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok"

Yolsuzluğun meşrulaştırıldığını iddia eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Bizimle aynı dünya görüşünü paylaşmayan insanlarla da beraber yaşamak, sohbet etmek, gülmek, üzülmek istiyoruz. Yapacak çok işimiz var. Gittiğim yerlerde vatandaşlarla yaptığım toplantılarda şunu söylüyorum; ben sizin oyunuza değil, sorununuza talibim. Gittiğiniz her yerde bunu ifade edin. Bu ağır yükü ortadan kaldıracak, sağlıklı ve tutarlı politikacıları ortaya koyacak partinin adı Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Biz bunu yapacağız, yapmak zorundayız. Tarihin bize yüklediği böyle bir sorumluluk var.

Evet, bütün sorunlara talibiz. Onlar sorunlardan kaçıyorlar, sorunların dillendirilmesini de istemiyorlar. Biz sorunların tamamına talibiz ve çözeceğiz çünkü biz ülkemizi seviyoruz. İnsanlarımızı seviyoruz. Daha onurlu ve gururlu bir ülkede, daha gelişmiş bir ülkede yaşamak istiyoruz. Şunu da gittiğiniz her yerde ifade edin; Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Bütün sorunları çözülebilir. Çözmeyenler, aslında devletin nasıl yönetilmesi gerektiğini bilmeyenlerdir. Sorunlar baskıyla tehditle sopayla çözülmez. Sorunlar, akılla mantıkla birikimle deneyimle çözülür, daha da önemlisi planlamayla çözülür. Sorun varsa sorunu nasıl çözeceğinizi oturur planlarsınız ve sorunu çözersiniz."

CHP milletvekilleri olarak insanların uçuruma savrulmalarına izin vermeyeceklerini vurgulayan Kılıçdaroğlu, hep beraber freni patlamış kamyonda yokuş aşağı gidildiğini, önce freni tamir edip halkla ve ekipleriyle bu işi selamete ulaştıracaklarını kaydetti.

Kılıçdaroğlu, tüm sorunları halkla omuz omuza çözeceklerine belirterek, "Aldığımız her kararı, kararın taraflarıyla bir araya gelip konuşacağız. Beraber çözeceğiz." dedi.

(Sürecek)

AA / Ömer Faruk Cebeci - Son Dakika Haberleri
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