CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, "Özgürce ve doya doya yaşayacağınız bir ülke için, sizin içindir tüm mücadelemiz. Kız çocuklarımızın varlığıyla, azmiyle, başarılarıyla aydınlanacak yarınlar. Sizi çok seviyorum." ifadelerini kullandı.