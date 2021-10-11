CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan 'Dünya Kız Çocukları Günü' paylaşımı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan "Dünya Kız Çocukları Günü" paylaşımı

AA / Merve Yıldızalp - Haberler | Politika
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, "Özgürce ve doya doya yaşayacağınız bir ülke için, sizin içindir tüm mücadelemiz. Kız çocuklarımızın varlığıyla, azmiyle, başarılarıyla aydınlanacak yarınlar. Sizi çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Merve Yıldızalp - Son Dakika Haberleri
Kılıçdaroğlu 'nu güldüren profil fotoğrafı konusu! 'Aday mısınız' sorusunu 'Düşüncelerim değişmedi' diye yanıtladı

Kılıçdaroğlu 'nu güldüren profil fotoğrafı konusu! "Aday mısınız" sorusunu "Düşüncelerim değişmedi" diye yanıtladı

 Alaattin Çakıcı, Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaretten 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı

Alaattin Çakıcı, Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaretten 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı

 Numan Kurtulmuş: Anketlerin hepsinde AK Parti birinci

Numan Kurtulmuş: Anketlerin hepsinde AK Parti birinci
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Binali Yıldırım
Magazin Tarkan Gökhan Çıra Acun Ilıcalı Tamer Karadağlı
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Caner Erkin Şenol Güneş Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan 'Dünya Kız Çocukları Günü' paylaşımı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 19:18:40. #1.17#