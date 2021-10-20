CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Bayraktar ailesine taziye telefonu

Kılıçdaroğlu'ndan Arınç'ın "CHP'nin oyları artıyor" yorumuna yanıt: Gerçeği gördüğü için çok mutluyuz

Meral Akşener bugün Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geliyor! İşte masadaki 4 konu başlığı

Bakan Soylu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili sözlerine sert çıktı: Bu millet hiçbir şeyden korkmadı