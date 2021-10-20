CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Bayraktar ailesine taziye telefonu - Haberler
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Bayraktar ailesine taziye telefonu

AA / Ali Kemal Akan - Haberler | Politika
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Bayraktar ailesine taziye telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın vefatı nedeniyle ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın vefatı nedeniyle ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

CHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Özdemir Bayraktar'ın oğlu Haluk Bayraktar'ı telefonla aradı.

Kılıçdaroğlu, görüşmede Bayraktar'a Allah'tan rahmet diledi, Bayraktar ailesine taziyelerini sundu.

AA / Ali Kemal Akan - Son Dakika Haberleri
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