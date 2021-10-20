CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Bayraktar ailesine taziye telefonu
AA / Ali Kemal Akan - Haberler | Politika
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın vefatı nedeniyle ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın vefatı nedeniyle ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
CHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Özdemir Bayraktar'ın oğlu Haluk Bayraktar'ı telefonla aradı.
Kılıçdaroğlu, görüşmede Bayraktar'a Allah'tan rahmet diledi, Bayraktar ailesine taziyelerini sundu.
AA / Ali Kemal Akan - Son Dakika Haberleri
Kılıçdaroğlu'ndan Arınç'ın "CHP'nin oyları artıyor" yorumuna yanıt: Gerçeği gördüğü için çok mutluyuz
Meral Akşener bugün Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geliyor! İşte masadaki 4 konu başlığı
Bakan Soylu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili sözlerine sert çıktı: Bu millet hiçbir şeyden korkmadı