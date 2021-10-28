CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu kadınlarla çiçek dikti

MUĞLA (İHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, açılış ve temel atma törenleri için Muğla'ya geldi. Muğla Büyükşehir Belediyesinin yaklaşık 558 Milyon TL değerindeki 14 projenin toplu açılış ve temel atma töreni için Muğla'ya gelen CHP Genel Başkanı, Köyceğiz Beyobasında üretici kadınları dinledi.

Köyceğiz Beyobası Mahallesinde bulunan ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin alım garantisi süs bitkisi serasını gezen CHP lideri Kılıçradoğlu, burada kadınlar ile birlikte çiçek dikti.

Kemal Kılıçardoğu burada yaptığı konuşmada, "Buradaki kooperatif güzel şeyler yapıyor. Ağırlık kadınlarda. Kadınların eli değince bereket oluyor zaten. Üretiyorlar ve kazanıyorlar. Belediyemiz de sağolsun, Muğla Büyükşehir Beledi Başkanımız başta olmak üzere katkı veriyor. Kadın Kooperatiflerin sayısının artmasını istiyoruz. Tüm belediye başkanları bu konuda olağanüstü çaba harcıyor" dedi.

Kapalı alanda üretimi yapılan Iresina süs çiçeği diken Kemal Kılıçdaroğlu, ardından üretici kadınlar ile bir araya geldi. Üretici kadınları dinleyen Kıçlıçdaroğlu, açılış ve temel atma töreni için Menteşe ilçesine hareket etti. - MUĞLA