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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Ruch'u kabul etti

AA / Barış Gündoğan - Haberler | Politika
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Ruch'u kabul etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch'u kabul etti.

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch'u kabul etti.

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Ruch'u parti genel merkezindeki makamında kabul ederek bir süre görüştüğü belirtildi.

Görüşmede Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz de eşlik etti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Ruch'u kabul etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Ruch'u kabul etti

AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri
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