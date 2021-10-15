CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Bugün 15.30'da Merkez Bankası'na gideceğim"
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün 15.30'da Merkez Bankası'na gideceğini açıkladı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün 15.30'da Merkez Bankası'na gideceğini açıkladı.
Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bugün 15.30'da Merkez Bankası'na gideceğim" ifadelerini kullandı. - ANKARA
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