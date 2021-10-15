CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 'Bugün 15.30'da Merkez Bankası'na gideceğim' - Haberler
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Bugün 15.30'da Merkez Bankası'na gideceğim"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu:

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün 15.30'da Merkez Bankası'na gideceğini açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün 15.30'da Merkez Bankası'na gideceğini açıkladı.

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bugün 15.30'da Merkez Bankası'na gideceğim" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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