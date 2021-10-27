CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Birinci Meclis'i ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, Birinci Meclis'i ziyaret etti.
ULUS, BARTIN (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, Birinci Meclis'i ziyaret etti.
Kılıçdaroğlu, beraberindeki grup başkanvekilleri, genel başkan yardımcıları, kadın ve gençlik kolları başkanlarının bulunduğu heyetle Ulus'taki Birinci Meclis'e geldi.
Dışardaki vatandaşlarla fotoğraf çektirdikten sonra Kılıçdaroğlu, yaklaşık yarım saat Meclis'te kaldı.
Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyetin ziyareti, CHP'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırlanan özel film dolayısıyla gerçekleştirdiği öğrenildi. Ziyarette, bu film için çekimlerin yapıldığı belirtildi.
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