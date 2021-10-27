CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Birinci Meclis'i ziyaret etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Birinci Meclis'i ziyaret etti

AA / Barış Gündoğan - Haberler | Politika
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Birinci Meclis'i ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, Birinci Meclis'i ziyaret etti.

ULUS, BARTIN (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, Birinci Meclis'i ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, beraberindeki grup başkanvekilleri, genel başkan yardımcıları, kadın ve gençlik kolları başkanlarının bulunduğu heyetle Ulus'taki Birinci Meclis'e geldi.

Dışardaki vatandaşlarla fotoğraf çektirdikten sonra Kılıçdaroğlu, yaklaşık yarım saat Meclis'te kaldı.

Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyetin ziyareti, CHP'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırlanan özel film dolayısıyla gerçekleştirdiği öğrenildi. Ziyarette, bu film için çekimlerin yapıldığı belirtildi.

AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri
Kulisleri hareketlendiren iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş

Kulisleri hareketlendiren iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş

 Kılıçdaroğlu'nun 'Köy sularında arsenik tespit edildi' çıkışına Kars Valiliği'nden yanıt: İddialar gerçeklikten uzaktır

Kılıçdaroğlu'nun "Köy sularında arsenik tespit edildi" çıkışına Kars Valiliği'nden yanıt: İddialar gerçeklikten uzaktır

 Kılıçdaroğlu'ndan Suriye-Irak tezkeresi eleştirilerine yanıt: Askerliğini er olarak yapmış oğlumuzun gururlu anne ve babasıyız

Kılıçdaroğlu'ndan Suriye-Irak tezkeresi eleştirilerine yanıt: Askerliğini er olarak yapmış oğlumuzun gururlu anne ve babasıyız
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet

Çok Okunan Haberler

title