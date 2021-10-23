CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Aydın'da kadın kolları toplantısında konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İktidar olduğumuzda asgari ücret üzerinden asla ama asla vergi almayacağız. Adı zaten asgari ücret, nesini vergiliyorsun?" dedi.

Partisinin Kadın Kolları Genel Başkanlığınca Kuşadası ilçesinde "Kotalar Bize Dar Hedefimiz İktidar" sloganıyla düzenlenen toplantıda konuşan Kılıçdaroğlu, kadınlar için zor bir şeyin olmadığını, kadının kafasına koyduğunu bütün zorluklara rağmen yapabilecek güçte olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu, kadınların hakları için örgütlü mücadele içinde olması gerektiğine değinerek, Türkiye genelinde kadının ekonomik olarak en rahat örgütlenebileceği alanın kooperatifler olduğunu, partisinin belediye başkanlarına kadın kooperatiflerine kolaylık sağlanması talimatı verdiğini dile getirdi.

Kadına yönelik şiddetin arttığını, bu konuda iktidar olduklarında bir hafta içinde İstanbul Sözleşmesi'ni tekrar yürürlüğe koymayı vadettiklerini anlatan Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Her yerde rahatlıkla şunu söyleyin; iktidar olduğumuzda asgari ücret üzerinden asla ama asla vergi almayacağız. Adı zaten asgari ücret, nesini vergiliyorsun? Kadın istihdamını özendireceğiz. Kadın çalışacak. Geniş tanımlı işsizliğe baktığımızda kadın işsizliği yüzde 34. Bu bir ayıptır. Üniversiteyi bitirmiş, çift diploması var, iş bulamıyor. Bu ayıba son vermemiz gerek. Kayıt dışı çalışmayla da mücadele edeceğiz. Herkesin sigortalı olması lazım. Zamanı gelince de emekli olması lazım. Çalışmak derken merdiven altında fabrikada çalışmak değil. Aynı zamanda kadın, yönetici olarak da çalışmalı. Kamunun herhangi bir alanında vali, hakim, müdür olmalı. Her alanda liyakatine uygun olarak kamu yönetiminde yönetici pozisyonunda çalışmalı."

"Sorunları çözmeye talibiz"

Partisinin yönettiği bütün kentlerde kreş açılmasına önem verdiklerini aktaran Kılıçdaroğlu, kadının çocuğunu güven içerisinde bırakacağı yerlerin olması gerektiğini kaydetti.

Kadın Kollarından kadın apartman görevlilerinin sorunlarına mutlaka eğilmelerini isteyen Kılıçdaroğlu, "Onların da sorunlarını çözeceğiz. Siyasetimizi etnik kimlik, yaşam tarzı, inanç üzerinden yapmıyoruz. Yapanlara da asla sıcak bakmıyoruz. Sosyal kimlikleri üzerinden yapıyoruz. Apartman görevlileri, hakimler, yargıçlar, bekçiler, işçiler... Bunlar bir sosyal kimlik. Her birinin sorunları var ve biz bunları çözmeye talibiz." diye konuştu.

CHP iktidar olduğunda kamuda işe alımlarda mülakatı tümüyle kaldıracaklarını, herkesin KPSS'den aldığı puanla işe yerleşeceğini vadeden Kılıçdaroğlu konuşmasında şöyle devam etti:

"İktidar olduğumuzda en geç 2 yıl içinde Suriyeli kardeşlerimizi kendi ülkelerine göndereceğiz, davulla zurnayla göndereceğiz. Buradan gidecek olan Suriyelilerin evi, okulu, hastanesi, kreşi yok. Avrupa Birliği'nden sağlayacağımız fonlarla yapacağız. Yolunu, okulunu, köprüsünü, kreşini, hastanesini yapacağız. Kendi ülkelerine gittiği zaman can ve mal güvenliğinin olması lazım. Yeni bir saldırıya muhatap olmaması lazım, bunun da altyapısını oluşturacağız, sözleşmesini imzalayacağız. Bu da yetmez, çalışması lazım. İş dünyasına 'Suriye'de, bu bölgelerde fabrikalar kurun, sizden vergi almayacağız. Tek şartımız var, kazandığınız parayı Türkiye'ye getirin o kadar.' diyeceğiz. Bizim çözümümüz insani bir çözümdür."

Kılıçdaroğlu, partili kadınlara seslenerek karamsar tablo çizmemeleri gerektiğini, görüştükleri insanlara iktidar olmaları halinde 6 ayda Türkiye'ye nefes aldıracaklarını söylemelerini istedi.

Her aileye asgari gelir güvencesi vadettiklerini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Hiçbir aileyi birisine muhtaç etmeyeceğiz. Sosyal devlet dediğiniz zaten budur. Fakirin fukaranın yanında duran devlete sosyal devlet denir. Sosyal devleti sosyal devlet olmaktan çıkardılar, soyulması gereken bir organ haline getirdiler. Asgari gelir güvencesi vereceğiz. Asgari ücret, vergiden sonra net ele geçen 2 bin 825 lira. Açlık sınırı 3 bin 49 lira. Asgari ücret, açlık sınırının altında. Bütün kadınlar ve anneler adına hükümete açık bir çağrı yapıyorum. Asgari ücreti süratle açlık sınırı seviyesine getiriniz." dedi.

Bazı alimlerin "CHP'ye oy vereceğine kurtlu bulguru yiyebilirsin." dediğini savunan Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

"Sultanın sofrasına oturan alimin fetvası geçersizdir. Haramla beslenen sultanın sofrasına oturduysan sen artık fetva veremezsin. Böyle bir yetkin yoktur. Kadın kardeşlerim, gittiğiniz her yerde bunları anlatın. 3 Y ile geldiler, 3 Z ile bunları göndereceksiniz inşallah. Kadınlar gönderecekler. Zorbalık, zulüm yaptılar. Zam yağmuru ile bu milleti mahvettiler. Daha kış gelecek, zamlar gelecek, yeni faturalar gelecek. Gönderenlerin başında da Z kuşağı gelecek."

Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından partisine yeni katılan gençlere rozet taktı.

Bu arada, CHP'li Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Kılıçdaroğlu salona gelmeden önce kendisine ayrılan koltuğun protokole uzak olmasına tepki gösterdi. Atay, tepkisinin ardından Kılıçdaroğlu'na yakın bir koltuğa oturtuldu.