CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca, Rize'de partililerle bir araya geldi Açıklaması

ÇAY, AFYON (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "Rizeli çay üreticisinin yıllardır beklediği ve sorunlarına çare olacak, Türkiye Büyük Millet Meclisinde bekleyen Çay Kanunu'nu bir an önce yasalaştıralım ve Rizeli çay üreticilerinin karşısına başımız dik hep birlikte çıkalım." dedi.

Karaca, Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, parti meclisi üyeleri ve milletvekillerinden oluşan 32 kişilik heyetle 2 günlük program için geldiği Rize'de, partisinin il başkanlığını ziyaret etti.

Gülizar Biçer Karaca, ziyaret sonrası Tek Gıda-İş Sendikası toplantı salonunda düzenlediği basın toplantısında, Rize'nin çayın başkenti, CHP'nin çayın Türkiye'ye gelişi ve fabrikaların kurulmasının öncüsü olduğunu söyledi.

Ülkede ekonomik sorunlar yaşandığını savunan Karaca, zamlar, uygulanan kota ve kontenjan ile özel sektörün düşük fiyata çay alması nedeniyle Rizelinin başka şehirlere göç etmek zorunda kaldığını, yaş çay üreticisi sayısının son yıllarda azaldığını ifade etti.

Karaca, çay üreticilerinin Çay Kanunu talebi olduğunu kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İktidarlar gelip geçti. Hep seçim zamanı vaat edildi, seçimden sonra vaatler unutuldu. CHP olarak çayın bütün bileşenlerinin içine dahil edildiği il başkanımız, milletvekilimiz Mehmet Bekaroğlu ve örgütümüz ile kapsamlı bir Çay Kanunu teklifi hazırlandı. TBMM'ye bölge milletvekillerimizin imzası ile sunuldu. Çay Kanunu'nda çay üreticilerimizin taleplerinin tamamı karşılanmakta. Siyasi hırsları bir kenara bırakın. Rizeli çay üreticisinin yıllardır beklediği ve sorunlarına çare olacak, Türkiye Büyük Millet Meclisinde bekleyen Çay Kanunu'nu bir an önce yasallaştıralım ve Rizeli çay üreticilerinin karşısına başımız dik hep birlikte çıkalım."

CHP'nin Millet İttifakı ile iktidara hazır olduğunu dile getiren Karaca, "Bütün sorunların çözümü var mıdır? Evet, vardır ve mümkündür. Millet İttifakı olarak milletimizin ufkunu karartan ve artık yönetilemeyen Türkiye'de savrulan milletimizin dertlerine çare olmak için kadrolarımızla iktidara hazırız. İktidara geldiğimizde ilk bir yıl içerisinde yıllardır çay üreticilerimizin seçim vaadinden öteye gitmeyen Çay Kanunu, çağrımıza rağmen Meclisten geçirilemez ve yasallaştırılamazsa buradan açık net söz veriyoruz; Millet İttifakı'nın iktidarında ilk bir yıl içerisinde Çay Kanunu yürürlüğe girecek, yasallaşacaktır." diye konuştu.

Karaca, CHP heyetinin iki gün boyunca gruplar halinde farklı ilçelerde inceleme ve çalışma yapacağını da sözlerine ekledi.