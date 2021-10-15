CHP Genel Başkan Yardımcısı Açıkel'den 'beyin göçü'ne ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Açıkel'den "beyin göçü"ne ilişkin açıklama Açıklaması

AA / Barış Gündoğan - Haberler | Politika
CHP Genel Başkan Yardımcısı Açıkel'den

CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, "CHP, vasıflı iş gücümüzün dışarıya kaçmasına, yüksek teknoloji alanında istihdamı artırarak ve ulusal düzeyde yüksek yetenek inşasını hızlandırarak son verecektir.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, "CHP, vasıflı iş gücümüzün dışarıya kaçmasına, yüksek teknoloji alanında istihdamı artırarak ve ulusal düzeyde yüksek yetenek inşasını hızlandırarak son verecektir." ifadesini kullandı.

Açıkel, yazılı açıklamasında, beyin göçünün Türkiye'nin en yakıcı sorunlarından birisi haline geldiğini belirtti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in bu konudaki açıklamalarını "talihsizlik" olarak değerlendiren Açıkel, 2016'da 69 bin 400 kişi olan yurt dışına giden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sayısının 2018'de yaklaşık 137 bine yükseldiğini vurguladı. Gençlerin hayallerini yurt dışında aramak zorunda bırakıldığını savunan Açıkel, şunları kaydetti:

"CHP, vasıflı iş gücümüzün dışarıya kaçmasına, yüksek teknoloji alanında istihdamı artırarak ve ulusal düzeyde yüksek yetenek inşasını hızlandırarak son verecektir. Ulusal kalkınmamız için yüksek yetenekli insan kaynaklarımızın korunması, stratejik planlama anlayışının yeniden yerleştirilmesi ile mümkün olacaktır. CHP iktidarında, gençler özgür düşünce ve yaratıcılık iklimine kavuşacak, istihdam atılımı gerçekleştirilecek ve gençler işsizlik çıkmazından kurtarılacak, plansız eğitim politikalarına son verilerek eğitim ve istihdam arasındaki bağlantı yeniden inşa edilecektir. Etkin ve kapsamlı politikalar neticesinde, gençlerimizin hayalleri için yurt dışına çıkmasına gerek kalmayacaktır."

AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri
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