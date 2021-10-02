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Cezayir, Fransa Büyükelçisini geri çağırdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Cezayir, Fransa Büyükelçisini geri çağırdı

Cezayir Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Fransa Büyükelçisinin istişareler için geri çağırıldığı aktarıldı.

Cezayir Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Fransa Büyükelçisinin istişareler için geri çağırıldığı aktarıldı.

Fransa hükümeti, geçtiğimiz günlerde Fransa tarafından evlerine gönderilen yasadışı göçmenleri geri almayı reddeden Cezayir ve Kuzey Afrika'nın Mağrip bölgesindeki diğer ülkelere verdiği vize sayısını azaltacağını açıklamış, kararın ardından Cezayir ise Fransa'nın Cezayir Büyükelçisi François Gouyette Dışişleri Bakanlığına çağırarak karara tepki göstermişti. Dışişleri Bakanlığı, Fransa'nın vize hareketini "Fransız hükümetinin tek taraflı bir kararı" olarak nitelendirmişti.

Cezayir Cumhurbaşkanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, Fransa Büyükelçisinin istişareler için geri çağırıldığı aktarılarak, ilerleyen saatlerde konuyla ilgili açıklama yapılacağı bildirildi. - CEZAYİR

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