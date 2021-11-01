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Çeşme MHP'de Gazi Fildir dönemi sona erdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Çeşme MHP'de Gazi Fildir dönemi sona erdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çeşme İlçe Başkanı Gazi Fildir, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etti.

ÇEŞME, İZMİR (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çeşme İlçe Başkanı Gazi Fildir, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etti.

2017 yılından bu yana MHP Çeşme İlçe Başkanlığı görevini sürdüren Gazi Fildir, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etti. MHP Çeşme İlçe Başkanlığı'na MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin tarafından kısa bir sürede yeni bir ismin atanması bekleniyor. - İZMİR

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