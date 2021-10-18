Çekya Senatosu, Devlet Başkanı Zeman'ın yetkilerini elinden alabilir

Çekya Senatosu Başkanı Milos Vystrcil, Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman'ın sağlık sorunları nedeniyle yetkilerini yerine getiremeyeceğini ve bu nedenle yetkilerin kendisinden alınarak Başbakan ve Meclis Başkanı'na verileceğini duyurdu.

Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman, uzun süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Çekya'daki genel seçimlerin hemen ardından 10 Ekim'de ambulansla Prag Merkez Askeri Hastanesine (UVN) kaldırılmıştı. Çekya'da yapılan genel seçimler sonrasında hükümet kurma görevinin herhangi bir siyasi partiye verilememesi nedeniyle hükümet kurma görüşmeleri hala başlamadı. Devlet Başkanlığı yetkilileri tarafından Devlet Başkanı Zeman'ın sağlık durumu ve tedavinin ne kadar süreceği ile ilgili

yeterli açıklama yapılmaması ise ülkede kaosa sebep oldu. Çekya Senatosu Başkanı Milos Vystrcil, resmi olarak UVN yetkililerinden Zeman'ın durumuna ilişkin bilgi istedi. Hastaneden gelen bilgileri Devlet Başkanı Zeman'ın kişisel haklarının gizliliğine zarar vermeden açıklayan Vystrcil, Zeman'ın yetkilerini kullanamayacak durumda olduğunu duyurdu. Vystrcil, hastane raporuna göre mevcut durumda Başkan Zeman'ın sağlık sorunları nedeniyle herhangi bir çalışma görevini yerine getirmesinin mümkün olmadığını kaydetti. Vystrcil, Zeman'ın uzun vadede hastalığının seyrinin son derece belirsiz olarak değerlendirildiğini ve Zeman'ın işlevine geri dönmesinin olası olmadığını bildirdi. Senato Başkanı Vystrcil, Zeman'ın sağlık durumu nedeniyle devlet başkanının yetkilerinin Başbakan ve Meclis Başkanı'na devredildiği Anayasa'nın 66. maddesinin etkinleştirilmesinden başka bir işlemin mümkün olmadığını kaydetti.

77 yaşındaki Devlet Başkanı Zeman, karaciğer rahatsızlığı nedeniyle geçtiğimiz eylül ayında geldiği Askeri Hastane'de yaklaşık bir hafta tedavi olduktan sonra tekrar görevinin başına dönmüştü. Çekya'daki genel seçimlerin hemen ardından 10 Ekim tarihinde tekrar Askeri Hastane'ye kaldırılan Zeman'ın bilincinin kapalı olduğu belirtilmişti. Ayrıca Zeman'ın aşırı alkol tüketimine bağlı olarak başta karaciğer rahatsızlıkları ile diyabet, düşük tansiyon ve ileri derecede duyma kaybı gibi hastalıkları bulunuyor.

(Özgür Öztürk/İHA)

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