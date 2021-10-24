Çavuşoğlu'ndan CHP'li Tanal'a tepki: "Sayın Tanal, Fransa programımızı bu tür doğru olmayan beyanlarla gölgelemeyelim"

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve Ak Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın Avrupa Ülkelerinde Yükselen Irkçılık ve İslamofobi İnceleme ve Araştırma Alt Komisyonu'nun Paris programına ilişkin iddialarını yalanlayarak, "Sayın Tanal, Fransa'da kurumsal nitelik kazandığını gördüğümüz İslam karşıtlığı ile mücadele kapsamında tamamladığımız yurtdışı programımızı bu tür doğru olmayan beyanlarla gölgelemeyelim" dedi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesindeki Avrupa Ülkelerinde Yükselen Irkçılık ve İslamofobi İnceleme ve Araştırma Alt Komisyonu, Fransa'nın başkenti Paris'te çeşitli temaslarda bulundu. Paris'e giden komisyon heyetinde yer alan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya paylaşımında Paris'te komisyonun Meclisten randevu alamadığını öne sürdü. Tanal, "Paris'te Ulusal Meclis yetkilileri resmi heyetimize randevu vermedi. AK Parti, ülkemizi yurt dışında itibarsızlaştırmış" dedi.

Bunun üzerine açıklama yapan Paris'e giden heyete başkanlık eden TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, planladıkları gibi Fransa Ulusal Meclisinde Türkiye Dostluk Grubu üyesi Dumas Frédérique ile görüştüklerini hatırlatarak, Tanal'a "Acaba siz başka bir programda mıydınız?" diye sordu. Komisyon Başkanı Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları dedi:

"Sayın Tanal, Fransa'da kurumsal nitelik kazandığını gördüğümüz İslam karşıtlığı ile mücadele kapsamında tamamladığımız yurtdışı programımızı bu tür doğru olmayan beyanlarla gölgelemeyelim. Başkanlığını yürüttüğüm Komisyon çalışmalarımız çerçevesinde davet ettiğimiz Senato Dostluk Grubu üyeleriyle Paris Büyükelçiliğimizde bir araya geldik. Planladığımız gibi Fransa Ulusal Meclisinde Türkiye Dostluk Grubu üyesi Dumas Frédérique ile de görüştük. Acaba siz başka bir programda mıydınız? Meclisimizin de, ülkemizin de itibarı yücedir."

Paris Başkonsolosluğu'nda Fransa'daki çatı kuruluşların temsilcileriyle de bir araya gelen komisyon, Fransa İslam Konseyi Yönetim Kurulu ile de verimli görüşmeler yaptı. Alt komisyon heyeti, Senato Dostluk Grubu üyeleriyle de Paris Büyükelçiliği'nde görüştü. - BURSA