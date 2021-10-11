- Çavuşoğlu, Azerbaycan, Guatemala ve Nepal Dışişleri Bakanları ile görüştü

BELGRAD - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Guatemala Dışişleri Bakanı Pedro Brolo Vila ve Nepal Dışişleri Bakanı Narayan Khadka ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağlantısızlar Hareketi 60. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen üst düzeyli toplantıya katılmak üzere geldiği Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu, temasları kapsamında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Guatemala Dışişleri Bakanı Pedro Brolo Vila ve Nepal Dışişleri Bakanı Narayan Khadka ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.