Çataklı: Yurt içindeki terörist sayısı 189'un altına indi

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, terörle mücadelenin kararlı bir şekilde devam ettiğini belirterek, "Bütün bu kararlılığın neticesinde yurt içindeki terörist sayısı, bugün 189'un altına inmiştir" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü Çataklı, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, son 1 ayda yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi verdi. Çataklı, terörle mücadelenin kararlı bir şekilde devam ettiğini belirterek, Eren Operasyonları'nın ilkbahar-yaz ayağını bitirdiklerini ve 1 Ekim itibarıyla sonbahar-kış safhasına geçtiklerini söyledi.

Çataklı, mayıs ayında 8 ilde birincisi düzenlenen 'Sahil Rüzgarı' operasyonlarının da devam ettiğini belirterek, "Bugün sabah saatleri itibarıyla 'Sahil Rüzgarı-2' operasyonuna başladık. 9 ilimizde eş zamanlı olarak yürütülecek ve 183 şahsa yönelik olarak gerçekleştirilecek. Bakanlığımızın koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve Muğla, Antalya, Aydın, Adana, Bursa, Çanakkale, İzmir, Kocaeli ve Mersin illerimizin Emniyet Müdürlüklerinin de katılımıyla gerçekleştirilecek. Bu çalışma, turizm hareketliliğinden faydalanmak isteyen suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilecek" ifadelerini kullandı.