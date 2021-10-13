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Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulunca "Afganistan" çalıştayı düzenlendi

AA / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulunca

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulunca, "Afganistan" konulu çalıştay düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulunca, "Afganistan" konulu çalıştay düzenlendi.

Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen çalıştaya, kurul üyeleri, bakanlıkların ve kurumların ilgili temsilcileri, akademisyenler, düşünce kuruluşu ve medya temsilcileri katıldı.

Çalıştayda, Afganistan'da meydana gelen son gelişmelerin siyasi, dini, sosyolojik, jeopolitik yansımaları ve Türkiye'nin Afganistan'daki rolü ele alındı.

Afganistan'ın içinde bulunduğu zorlu dönemde, Türkiye'nin rolü, mevcut durumda ve sonrasında Türkiye-Afganistan ilişkilerinin geleceği ile ilgili politika önerileri, bölgesel ve küresel yansımaları da değerlendirildi.

Afganistan'ın birlik ve bütünlüğünün korunması ile istikrar ve güvenliğinin sağlanmasının, bölgesel ve küresel açıdan kritik önemde olduğu belirtilen çalıştayda, Afganistan kaynaklı göç akını riskine karşı uluslararası toplumun acil ve önleyici tedbirler almasının elzem olduğu kaydedildi.

Afganistan'ın terör ve aşırıcı gruplardan arındırılmasının bölgesel barış için gerekliliği vurgulanan çalıştayda, Türkiye'nin, Afganistan'da kapsayıcı bir yönetim oluşturulması yönündeki teşvikini sürdürmeye ve insani kriz nedeniyle Afgan halkıyla dayanışma içerisinde olmaya devam etmesi gerektiğinin önemine değinildi.

AA / Zafer Fatih Beyaz - Son Dakika Haberleri
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