Çanakkale'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çelenk töreni - Haberler
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Çanakkale'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çelenk töreni

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Çanakkale'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çelenk töreni

Çanakkale'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolasıyla Atatürk anıtına çelenk sunumu gerçekleştirildi.

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolasıyla Atatürk anıtına çelenk sunumu gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda saat 13.00'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Atatürk anıtına çelenk sunumu gerçekleştirildi. Çanakkale Valiliği, Boğaz ve Garnizon Komutanlığı ve Çanakkale Belediyesi'nin çelenk sunumlarının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Törene Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - ÇANAKKALE

Çanakkale'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çelenk töreni

Çanakkale'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çelenk töreni

Çanakkale'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çelenk töreni

Çanakkale'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çelenk töreni

Çanakkale'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çelenk töreni

Çanakkale'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çelenk töreni

Çanakkale'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çelenk töreni

Çanakkale'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çelenk töreni

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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