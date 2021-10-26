Çad Devlet Başkanı Itno, yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çad Devlet Başkanı Itno, yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak

AA / Barış Gündoğan - Haberler | Politika
Çad Devlet Başkanı Itno, yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak

Çad Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Mahamat Idriss Deby Itno, yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Çad Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Mahamat Idriss Deby Itno, yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Itno'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye geleceği belirtildi.

Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Çad ilişkilerinin tüm yönleriyle gözden geçirileceği ve iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınacağı vurgulandı.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra "G5 Sahel" ve "Sahel-Sahra Devletleri Topluluğu" dönem başkanlıklarını üstlenen Çad'daki, mevcut geçiş süreciyle bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulmasının öngörüldüğü de kaydedildi.

AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyükelçi hamlesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Alivey'i mest etti, öve öve bitiremedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyükelçi hamlesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Alivey'i mest etti, öve öve bitiremedi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, sanatçı Musa Eroğlu'na taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, sanatçı Musa Eroğlu'na taziye telefonu

 Eski KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki sözlerine Fuat Oktay'dan tepki

Eski KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki sözlerine Fuat Oktay'dan tepki
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet

Çok Okunan Haberler

title