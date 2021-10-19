Büyükelçiler, Dışişleri Bakanlığına gelmeye başladı
Büyükelçiler, Dışişleri Bakanlığına gelmeye başladı Osman Kavala'nın yargılandığı davayla ilgili yaptıkları açıklamalar nedeniyle Dışişleri Bakanlığına eş zamanlı çağrılan 10 ülkenin Ankara büyükelçileri, bakanlığa gelmeye başladılar.
ANKARA (İHA) - Büyükelçiler, Dışişleri Bakanlığına gelmeye başladı
ANKARA - Osman Kavala'nın yargılandığı davayla ilgili yaptıkları açıklamalar nedeniyle Dışişleri Bakanlığına eş zamanlı çağrılan 10 ülkenin Ankara büyükelçileri, bakanlığa gelmeye başladılar.