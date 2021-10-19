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Büyükelçiler, Dışişleri Bakanlığına gelmeye başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Büyükelçiler, Dışişleri Bakanlığına gelmeye başladı Osman Kavala'nın yargılandığı davayla ilgili yaptıkları açıklamalar nedeniyle Dışişleri Bakanlığına eş zamanlı çağrılan 10 ülkenin Ankara büyükelçileri, bakanlığa gelmeye başladılar.

ANKARA (İHA) - Büyükelçiler, Dışişleri Bakanlığına gelmeye başladı

ANKARA - Osman Kavala'nın yargılandığı davayla ilgili yaptıkları açıklamalar nedeniyle Dışişleri Bakanlığına eş zamanlı çağrılan 10 ülkenin Ankara büyükelçileri, bakanlığa gelmeye başladılar.

Büyükelçiler, Dışişleri Bakanlığına gelmeye başladı

Büyükelçiler, Dışişleri Bakanlığına gelmeye başladı

Büyükelçiler, Dışişleri Bakanlığına gelmeye başladı

Büyükelçiler, Dışişleri Bakanlığına gelmeye başladı
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