Büyükataman: "HDP'nin meşru bir parti olduğunu ispat için sıraya girdiler"
Büyükataman: "HDP'nin meşru bir parti olduğunu ispat için sıraya girdiler" "MHP olarak AK Parti'yi terörle mücadele konusunda sonuna kadar destekliyoruz" MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Bursa'nın Yıldırım ilçesinde MHP Yıldırım ilçe teşkilatının gerçekleştirdiği programda, "HDP'nin meşru...
YILDIRIM, BURSA (İHA) - Büyükataman: "HDP'nin meşru bir parti olduğunu ispat için sıraya girdiler"
"MHP olarak Ak Parti'yi terörle mücadele konusunda sonuna kadar destekliyoruz"
BURSA - MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Bursa'nın Yıldırım ilçesinde MHP Yıldırım ilçe teşkilatının gerçekleştirdiği programda, "HDP'nin meşru bir parti olduğunu ispat için sıraya girdiler" dedi.