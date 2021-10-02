YILDIRIM, BURSA (İHA) - Büyükataman: "HDP'nin meşru bir parti olduğunu ispat için sıraya girdiler"

"MHP olarak Ak Parti'yi terörle mücadele konusunda sonuna kadar destekliyoruz"

BURSA - MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Bursa'nın Yıldırım ilçesinde MHP Yıldırım ilçe teşkilatının gerçekleştirdiği programda, "HDP'nin meşru bir parti olduğunu ispat için sıraya girdiler" dedi.