Buldan, HDP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Buldan, HDP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

AA / Alper Atalay - Haberler | Politika
Buldan, HDP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Hiç merak etmeyin, yurtsuz bıraktığınız öğrenciler, işsiz bıraktığınız milyonlarca genç, umutsuz bıraktığınız insanlar da sizi koltuksuz bırakacak ve iktidardan gönderecektir.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Hiç merak etmeyin, yurtsuz bıraktığınız öğrenciler, işsiz bıraktığınız milyonlarca genç, umutsuz bıraktığınız insanlar da sizi koltuksuz bırakacak ve iktidardan gönderecektir." dedi.

Buldan, partisinin Tbmm Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 10 Ekim 2015'te Ankara Garı önünde gerçekleştirilen terör saldırısını unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını belirtti.

"Göz göre göre gelen katliamın, bu topraklardaki barış ve çözüm arayışına karşı yapılan bir saldırı" olduğunu söyleyen Buldan, "Suruç ve 10 Ekim katliamları, 2015 karanlığında, seçim ayarlı kaos planı için yollara döşenen taşlardan sadece bir tanesiydi. Katliamın arkasındakileri ve o güçleri çok iyi tanıyoruz, biliyoruz." diye konuştu.

Buldan, cezaevlerindeki hak ihlallerinin korkunç boyuta ulaştığını öne sürerek, bazı cezaevlerinde yaşananları anlattı.

Kağıt toplama işçilerine, denetim adı altında her gün baskın düzenlendiğini savunan Buldan, iktidarın, hiçbir sosyal güvence olmadan günde 12 saatten fazla çalışarak, çok cüzi kazançla çöpten geçinen kağıt işçilerinin ekmeğine göz diktiğini iddia etti.

Buldan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AKP Genel Başkanı ne diyor; çalışanlar güya ücretlerinden memnunmuş. Hangi çalışanlar? Saraydaki, etrafınızdaki çifter maaşlı çalışanlar mı? Tabii ki bunlar memnunlardır hayatlarından ve aldıklarından. Yine, 'halk sistemden memnun' diyor. Peki hangi halk? Eğer saraydakileri halk olarak görüyorsan o zaman mesele yok tabii ki. Görmeye devam et ama gerçek halkı da seçimlerde sandık başında sana cezanı verdiği zaman göreceksin ve yaşayacaksın. Markete gidiyor halkın aklıyla alay edercesine 'fiyatlar gayet uygun' diyor. Cebinde, saray bütçesiyle değil de asgari ücretle her gün markete git bakalım fiyatlar uygun mudur değil midir? Ekonomi çökmüş durumda çıkmış bir de 'sistem tıkır tıkır işliyor' diyor. Talan düzeninizdir tıkır tıkır işleyen, otomatiğe bağlanan zamlardır, vergi artışlarıdır, israf ekonomisidir. Yolsuzlukları gizleyen kumpas yargısıdır tıkır tıkır işleyen. Halk, çaresizlik içerisinde artan fiyatlar ve zamlar karşısında hayatta kalma mücadelesi vermektedir."

"HDP'yi izlemeye devam etsin"

İktidarın, eğitimle, öğrencilerle, akademiyle ve bilimle bir sorunu olduğunu öne süren Buldan, "Hiç merak etmeyin, yurtsuz bıraktığınız öğrenciler, işsiz bıraktığınız milyonlarca genç, umutsuz bıraktığınız insanlar da sizi koltuksuz bırakacak ve iktidardan gönderecektir." ifadesini kullandı.

Buldan, ezilenlerin, demokrasi güçlerinin, kadınların ve gençlerin ittifakıyla ortak geleceği hep birlikte kuracaklarını dile getirerek, "Ülkeyi yönetmeye talip olduğumuzu cesaretle, büyük bir iradeyle ortaya koyuyoruz. Nasıl yöneteceğimizi görmek isteyenler HDP'yi izlemeye devam etsin." diye konuştu.

Buldan, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkma kararından hemen sonra, kadınlara ve çocuklara yönelik şiddet ve istismar vakalarının katlanarak arttığının çok net görüldüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sevgili Başak Demirtaş, bir televizyon kanalında konuştu diye sarayın talimatıyla önce RTÜK harekete geçirildi, ardından da aşağılık organize linç güruhları devreye girdi. Yıllardır çukur kanallarında Selahattin Demirtaş hakkında yapılmadık hakaret bırakılmadı ve tek bir inceleme dahi başlatılmazken, sadece bir saat Selahattin Demirtaş hakkında hakikatleri anlatma fırsatı bulan sevgili Başak'ı hedef alan saldırılar açık bir nefret suçudur."

"Yalçın gibi sesi kesilmek istenen bütün kadınların yanındayız"

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü alan Nihal Yalçın'ı tebrik eden Buldan, "Ödül töreninde haddini aşan bir erkek zat, kadınların başarısını hazmedemeyen bulanık bir zihin, sevgili Yalçın'a saygısızlık yaptı. Yetinmedi, 'Demirtaş serbest bırakılmalı' dediği için sevgili Yalçın'ı hedef göstermeye, ırkçılık yapmaya devam etti. Bu ırkçı, bu kadın düşmanı hadsiz zihniyeti buradan şiddetle kınıyorum. Sadece bununla da sınırlı kalmadı. Benim de Sayın Yalçın'a sahip çıktığımı ifade etti. Evet sahip çıkıyorum sayın zat, sana söylüyorum: Biz, Yalçın ve Yalçın gibi sesi kesilmek istenen bütün kadınların yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Buldan, HDP'nin kurulduğu günden bugüne tüm saldırı ve kuşatmaya rağmen kartopu gibi büyümeye, güçlenmeye, toprağa kök salmaya devam ettiğini belirterek, "Açıkladığımız demokrasiye çağrı belgesi, toplumsal muhalefetin önünü açan, onu demokrasi mücadelesine çağıran ve bu bozuk düzenden kurtulmanın yollarını tarif eden bir içerik taşımaktadır. Bu demokrasi çağrımız memleketin en uzak köşesinde bile yeni bir başlangıç yapmaya dair umut yaratmaya devam etmektedir." dedi.

Öte yandan Buldan, konuşmasının ardından iktidar kulisi önünde karşılaştığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile tokalaşarak, selamlaştı.

Buldan, HDP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Buldan, HDP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Buldan, HDP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Buldan, HDP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

AA / Alper Atalay - Son Dakika Haberleri
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)

Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)

 Devlet Bahçeli'den Kemal Kılıçdaroğlu'na 4 soru: Ya evet ya hayır diyeceksin

Devlet Bahçeli'den Kemal Kılıçdaroğlu'na 4 soru: Ya evet ya hayır diyeceksin

 Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)

Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Mustafa Destici Oğuzhan Asiltürk Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Okan Bayülgen Amelia Hamlin Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Ozan Tufan Sergio Perez Lewis Hamilton Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Meral Akşener
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Buldan, HDP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 16:08:16. #1.11#