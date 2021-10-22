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Binali Yıldırım Sivas'ta

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Binali Yıldırım Sivas'ta

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım bir dizi ziyaret ve programa katılmak için geldiği Sivas'ta ilk olarak tarihi Gök Medreseyi gezdi.

SİVAS (İHA) - AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım bir dizi ziyaret ve programa katılmak için geldiği Sivas'ta ilk olarak tarihi Gök Medreseyi gezdi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, restorasyonu tamamlanarak bir süre önce müze olarak açılan tarihi Gök Medreseyi gezip Sivas Valisi Salih Ayhan ve beraberindekilerden bilgi aldı. Yıldırım, müzeyi ziyaret eden öğrencilerle fotoğraf çektirdi. Ardından Cuma Namazı için Sivas Ulucami'ye geçti. Yıldırım namaza geçerken görüp sohbet ettiği vatandaşları da camiye davet etti. Vatandaşlarla Yıldırım arasındaki sempatik diyalog dikkat çekti. - SİVAS

Binali Yıldırım Sivas'ta

Binali Yıldırım Sivas'ta

Binali Yıldırım Sivas'ta

Binali Yıldırım Sivas'ta

Binali Yıldırım Sivas'ta

Binali Yıldırım Sivas'ta

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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