Binali Yıldırım'ı duygulandıran açılış - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Binali Yıldırım'ı duygulandıran açılış

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Binali Yıldırım'ı duygulandıran açılış

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde hayırsever bir işadamının destekleriyle yapılan ve AK Parti Genelbaşkan vekili Binali Yıldırım'ın annesinin adının verildiği Bahar Yıldırım Sağlık Meslek Yüksekokulu'nun açılış töreni gerçekleşti.

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'ın Refahiye ilçesinde hayırsever bir işadamının destekleriyle yapılan ve Ak Parti Genelbaşkan vekili Binali Yıldırım'ın annesinin adının verildiği Bahar Yıldırım Sağlık Meslek Yüksekokulu'nun açılış töreni gerçekleşti. Törende kürsüde konuşma yapan Binali Yıldırım, 37 yaşında hayata veda eden annesinin adını andığı anlarda duygulandı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) bünyesinde Refahiye ilçesinde 2 bölümle eğitim öğretim vermeye başlayan ve bir hayırsever tarafından binası yaptırılan Bahar Yıldırım Sağlık Meslek Yüksekokulu'nun açılışı yapıldı.

Törene AK Parti Genelbaşkan vekili Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Vali Mehmet Makas, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, işadamları, akademisyenler, öğrenciler ve ilçe halkı katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, açılışı yapılan Bahar Yıldırım Sağlık Meslek Yüksekokulu hakkında bilgiler aktardı.

Daha sonra yüksekokulun binasını yaptıran hayırsever işadamı Özcan Halaç, kısa bir konuşma yaparak neden Refahiye'de bunu yaptıklarının hikayesini anlattı.

Binali Yıldırım Halaç'a katkılarından dolayı teşekkür ederek bir plaket takdim etti.

Son olarak kürsüde hitap eden AK Parti Genelbaşkan vekili Binali Yıldırım, kendisi lisedeyken 37 yaşında hayata veda eden annesinin adını andığı anlarda duygulandı.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilerek okul katılımcılar tarafından ziyaret edildi.

Sınıflarda üniversite öğrencileriyle bir araya gelen Binali Yıldırım, kısa süre sohbet etti.

Yıldırım Refahiye'deki programın ardından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 2021 - 2022 Akademik yılı açılış törenine katılmak üzere Erzincan'a hareket etti. - ERZİNCAN

Binali Yıldırım'ı duygulandıran açılış

Binali Yıldırım'ı duygulandıran açılış

Binali Yıldırım'ı duygulandıran açılış

Binali Yıldırım'ı duygulandıran açılış

Binali Yıldırım'ı duygulandıran açılış

Binali Yıldırım'ı duygulandıran açılış

Binali Yıldırım'ı duygulandıran açılış

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının özelliklerini tek tek sıraladı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının özelliklerini tek tek sıraladı

 Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert 'iktidar' yanıtı: Maalesef bunu da demişsin

Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert "iktidar" yanıtı: Maalesef bunu da demişsin

 Kooperatiflere yeni düzenlemeler getiren kanun teklifi TBMM'ye sunuldu: (1)

Kooperatiflere yeni düzenlemeler getiren kanun teklifi TBMM'ye sunuldu: (1)
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ahmet Davutoğlu İbrahim Aydemir Numan Kurtulmuş
Magazin Alişan Özge Özder Acun Ilıcalı Aleyna Tilki
Spor Muslera Ersun Yanal
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Binali Yıldırım'ı duygulandıran açılış - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 14:11:14. #1.12#