Binali Yıldırım'a 'dost' postu

SİVAS (İHA) - Sivas'a gelen eski Başbakan ve Ak Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'a üzerinde "Bir dost bir post yeter bana" yazılı koyun postu hediye edildi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Sivas Valiliği ve Sivas Belediye Başkanlığını ziyaret etti. Valilik girişinde çiçeklerle karşılanan Yıldırım, şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Salih Ayhan ile görüştü. Ayhan burada Yıldırım'a kemik saplı Sivas bıçağı hediye etti. Yıldırım ardından Sivas Belediye Başkanlığına geçerek Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in misafiri oldu. Yıldırım burada kendisini çiçekle karşılayan kız çocuğunu kucağına aldı. Bilgin, Yıldırım'a üzerinde Arapça ve Türkçe "Bir dost bir post yeter bana" yazan koyun postu ve üzerinde adı yazılı Sivasspor forması hediye etti. - SİVAS