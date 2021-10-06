Biden ve Jinping'in yılsonuna kadar sanal bir toplantıda bir araya gelecek - Haberler
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Biden ve Jinping'in yılsonuna kadar sanal bir toplantıda bir araya gelecek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Biden ve Jinping'in yılsonuna kadar sanal bir toplantıda bir araya gelecek

ABD ve Çin'in ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in yılsonuna kadar sanal bir toplantı yapmaları konusunda prensipte anlaşmaya vardığı bildirildi.

ABD ve Çin'in ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in yılsonuna kadar sanal bir toplantı yapmaları konusunda prensipte anlaşmaya vardığı bildirildi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Çin Merkezi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Yang Jiechi, İsivçre'nin Zürih kentinde bir araya gelmesinin ardından ABD ve Çin arasında olumlu gelişmeler yaşanmaya başladı. Üst düzey ABD'li bir yetkili, ABD ve Çin'in ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in yılsonuna kadar sanal bir toplantı yapmaları konusunda prensipte anlaşmaya vardığını bildirdi.

(İHA)

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