Biden'dan Afrika Birliğine 17 milyon doz Kovid-19 aşısı sözü

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta ile yaptığı görüşmede ABD'nin Afrika Birliğine 17 milyon doz Johnson & Johnson Kovid-19 aşısı bağışlayacağını duyurdu.

Biden, Beyaz Saray'da Kenyalı mevkidaşı Kenyatta ile gerçekleştirdiği görüşme öncesi Oval Ofis'te gazetecilere açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Afrika Birliğine Kovid-19 ile mücadele için 17 milyon doz daha Johnson & Johnson aşısı göndereceğini belirten Biden, daha önce de 50 milyon doz Kovid-19 aşını bölgeye ulaştırdıklarını kaydetti.

Biden, "Afrika Boynuzunda güvenliğin geliştirilmesi için neler yapabileceğimizi araştırıyoruz." ifadesini kullandı.

Ardından basına kapalı görüşmeye geçen Biden ve Kenyatta, Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre ikili ve bölgesel konuları ele aldı.