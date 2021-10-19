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Beyşehir'de 19 Ekim muhtarlar günü kutlandı

AA / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel
Beyşehir'de 19 Ekim muhtarlar günü kutlandı

Beyşehir'de, 19 Ekim muhtarlar günü düzenlenen törenle kutlandı.

KONYA (AA) - Beyşehir'de, 19 Ekim muhtarlar günü düzenlenen törenle kutlandı.

Anıt meydanında düzenlenen törende, Beyşehir Birlik Muhtarlar Derneği tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal marşı okundu.

Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Öğretmenevi toplantı salonunda yaptığı konuşmada, bütün kamu kurumlarının muhtar esaslı çalışma yürüttüğünü belirterek mahalle muhtarlarının 19 Ekim Muhtarlar gününü tebrik etti.

Dernek Başkanı Başkanı Metin Metli de muhtarlık müessesinin aslında tanımı devlet ile millet arasında ki köprü olduğunu ve bu günü meslektaşlarına armağan eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Programa, Belediye Başkanı Adil Bayındır, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

Beyşehir'de 19 Ekim muhtarlar günü kutlandı

Beyşehir'de 19 Ekim muhtarlar günü kutlandı

Beyşehir'de 19 Ekim muhtarlar günü kutlandı

Beyşehir'de 19 Ekim muhtarlar günü kutlandı

AA / Abdülhamit Yaşar - Son Dakika Haberleri
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