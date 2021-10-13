Belediye Başkanı Özlü CHP'nin yeni yönetimini ziyaret etti

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, geçtiğimiz hafta gerçekleşen olağanüstü kongrede CHP Düzce İl Başkanlığına seçilen Semih Cemşit'e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, CHP'de geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen olağanüstü kongrenin ardından göreve gelen İl Başkanı Semih Cemşit ve yönetim kuruluna hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

CHP İl binasında gerçekleşen ziyarette Cemşit'i tebrik ederek ilk ağızdan görevinin hayırlı olmasını başarılı çalışmalar gerçekleştirmelerine yönelik temennilerini ileten Başkan Özlü, belediye olarak sürdürülen çalışmalar ve devam eden projeleri de paylaştı. Cemşit ise Başkan Özlü'nün ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

Başkan Özlü, ziyarette ayrıca Düzce'nin yöresel lezzetlerinin yer aldığı 'Düzce Yemekleri' kitabını da CHP'li yöneticilere hediye etti. - DÜZCE